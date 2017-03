Le Mans Ces friches urbaines sous surveillance

0

Même sécurisés, ces bâtiments délaissés restent des lieux de transgression exaltants, faisant l’objet d’intrusions régulières et nécessitant une vigilance permanente.

Elles sont laissées à l’abandon pendant des années, avant qu’un projet de réhabilitation des lieux ne soit enfin entériné.

Friches publiques, industrielles, commerciales et même anciennes habitations privées, Le Mans et son agglomération comptent quelques bâtiments inoccupés, délabrés et transformés en terrain de jeu pour adolescents ou lieux de réunion de différentes natures.

Ce qui n’est pas sans poser des problèmes de sécurité pour les propriétaires privés et les pouvoirs publics.

De l’ancien stade Léon-Bollée à l’ex-clinique Sainte-Croix, retrouvez notre dossier sur les friches urbaines mancelles dans « Le Maine libre » ce mardi 21 mars.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone