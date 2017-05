Le Mans Centre hospitalier : « Répondre à l'attente des patients »

0

Le Centre hospitalier du Mans va entrer dans une longue phase de travaux. À cette occasion, « Le Maine Libre » consacre une série en trois volets à l'établissement.

Entretien ce lundi avec Olivier Bossard, directeur général de l'hôpital : calendrier, budget, objectifs…

L'hôpital va entrer dans une phase de modernisation importante, pourquoi ces travaux ?

Olivier Bossard : Le Centre hospitalier du Mans doit se moderniser et s'adapter. Un hôpital fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Dès lors, les infrastructures, bâtiments et équipements vieillissent très rapidement. Les techniques médicales sont en progrès permanent et les conditions de prise en charge évoluent.

Les attentes des patients changent également : quand on est salarié, chef d'entreprise ou que l'on a une famille, on souhaite rester le moins longtemps possible hospitalisé !

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce lundi 22 mai.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone

A lire demain mardi 23 mai : l'hôpital de demain