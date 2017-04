Le Mans Cancer : leurs travaux progressent

0

Des chercheurs à l'université du Maine travaillent depuis treize ans sur la construction de molécules de synthèse qui seront étudiées dans l'espoir d'être utilisées en chimiothérapie. Ils touchent au but.

Catherine Gaulon-Nourry, maître de conférences à l'université du Maine, et Gilles Dujardin, directeur de recherche au CNRS, sont des chercheurs, spécialistes en chimie organique. Dans son laboratoire de l'Institut des molécules et matériaux du Mans (IMMM) à l'université du Maine, l'équipe constituée de quatre personnes cherche… et trouve.

Treize ans de travaux sont en train d'aboutir, travaux qui pourraient dans quelques années constituer une avancée dans le traitement contre certaines tumeurs cancéreuses. « Notre objectif est de construire par synthèse chimique des nouvelles molécules à propriétés anti-cancéreuses qui pourraient être utilisées en chimiothérapie dans le traitement du cancer du sein, notamment. L'avantage des molécules visées est qu'elles resteraient actives sur des cellules cancéreuses résistantes au taxol, autre molécule utilisée en chimiothérapie », souligne Catherine Gaulon-Nourry.

