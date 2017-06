Le Mans Canard de la Sarthe : « une idée géniale »

0

Bruno Vandestick sera au micro pour la deuxième édition du Canard de la Sarthe, dimanche 11 juin, à 11 h 30, sur le pont Yssoir.

« Je trouve l'idée absolument géniale et je trouve que la cause défendue (l'Ehpad de la Souvenance et le pôle infantile de l'Arche, N.D.L.R.) est également géniale », s'enthousiasme la voix des 24 Heures du Mans.

« C'est une course marrante dans un joli cadre », poursuit Bruno Vandestick. « C'est l'idée qu'il fallait avoir au bon moment pour provoquer la générosité des Manceaux et des Sarthois ! »

Un détail a d'ailleurs frappé le Manceau lors de la première édition : « J'ai été surpris par la vitesse à laquelle allaient ces canards ! »

Rendez-vous dimanche 11 juin, à 11 h 30, sur le pont Yssoir.

Les canards sont adoptables ici et à l'accueil du « Maine Libre », place de l'Éperon.