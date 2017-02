Le Mans Calypso Rose en concert le 29 avril

0

Calypso Rose a marqué la soirée des Victoires de la musique 2017 (c’était le 10 février) en faisant danser le public du Zénith de Paris et en remportant la Victoire de l'album de musiques du monde avec « Far from home ».

La chanteuse trinidadienne sera au Mans, sur la scène des Saulnières, le samedi 29 avril, à 20h30, pour une soirée qui s’annonce chaleureuse au rythme du calypso.

Places en vente sur les réseaux habituels (29 €).

Revivez la prestation de Calypso Rose aux Victoires de la musique :



CALYPSO ROSE "Calypso Queen"