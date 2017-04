Le Mans Bouquins et galettes déballés aux Ursulines

0

Samedi, square des Ursulines, collectionneurs, amateurs, curieux de livres et de vinyles ont rendez-vous pour un déballage « mans'uel ».

Depuis près de quatre ans, les Manceaux ont rendez-vous chaque premier samedi du mois, « sauf conditions climatiques déstabilisantes », avec la « Mans'uelle du vinyle et du livre » organisée par un groupement de collectionneurs marchands sous le patronage de l'ACV72 (Association des collectionneurs de vinyles de la Sarthe) et de CarréMans rétro.

La prochaine édition a lieu ce samedi, de 10 heures à 19 heures, à l'intersection des rues de l'Étoile et Jankowski, près de l'office du tourisme. On y trouvera des CD et des vinyles, des BD et des livres pour enfants ainsi que des livres modernes « à codes barres, postérieurs à 1983 ».

