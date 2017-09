Le Mans Bientôt une porte pour rejoindre les jardins de la cathédrale

Mance.Eau

Alors non, il y a déjà des ouvertures de chaque coté, quel est l'intérêt de détruire une partie du rempart pour qu'en plus d'être sans intérêt on détruise son charme par un vulgaire trou.

De plus, lorsque l'on construit une porte dans un endroit historique on le fait bien. Comment un architecte peut-être aussi mauvais ? A la limite une porte en arche pour montrer le moindre respect à notre patrimoine ça serai plutôt joli, mais là clairement y'a un problème.

La planche aux motifs de la murailles c'est bien pour camoufler le mauvais travail dont l'architecte a lui même conscience.

Donc non pour une ouverture là où on n'en a pas besoin, et non pour qu'en plus l'ouverture soit moderne et moche.