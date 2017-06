Le Mans Bientôt un nouveau salon en centre-ville

0

L'association Invitons composée de professionnels sarthois de l'événementiel ont annoncé ce mardi 27 juin la création d'un nouveau salon au Mans.

Installé sur le parking extérieur des Quinconces en septembre prochain, il sera consacré à l'événementiel et au mariage.

« On travaille tous dans le même secteur professionnel donc on voulait se fédérer pour développer un projet qui servira à chacun d’entre nous », explique explique Fabio Rubino, membre de l’association et patron de Friendly Time connu pour ses afterworks manceaux.

Le salon proposera près de 80 stands de professionnels de la restauration, de la décoration ou bien encore du mariage sur une surface de 4 000 m².

« L’idée, c’était d’organiser un grand salon en plein cœur de ville avec des professionnels de l’événementiel exclusivement sarthois », explique Cédric Lorréard, à l’origine de l’association et patron de Structura.

