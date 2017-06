Le Mans Bientôt un café pour jeux de société dans le Vieux-Mans

0

Aurélien Touzeau et Pierre-Henry Lebrun vont ouvrir « L’AmuZ’Mans » à la rentrée de septembre dans le Vieux-Mans. Un café qui propose aux Manceaux de jouer et découvrir de nouveaux jeux de société.

À l’heure où les jeux se multiplient sur les téléphones portables, deux trentenaires font le pari d’un lieu pour faire se rencontrer les gens autour des jeux de société.

Ce lieu, situé rue de la Vieille-Porte, s’appellera L’AmuZ’Mans.

À l’intérieur, on retrouvera deux joueurs aux atouts complémentaires.

Aurélien Touzeau (35 ans), ancien commercial est fan des jeux de plateau et de stratégie (Seasons ; Lords of Xidit). Tandis que Pierre-Henry Lebrun (30 ans), qui œuvre en informatique comptabilité gestion en assurance, est accro aux jeux de cartes à collectionner (Magic the gathering, Le Trône de fer…).

