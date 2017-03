Le Mans Au lycée pro, du bon à pas cher

0

Les restaurants pédagogiques permettent aux élèves en hôtellerie-restauration du lycée Funay-Hélène-Boucher de s'exercer et offrent aux Manceaux l'opportunité de manger gastronomique à prix mini.

L'heure du déjeuner approche au lycée professionnel Funay-Hélène-Boucher et, dans le salon d'accueil, patientent les clients des deux restaurants pédagogiques.

Ce midi, le menu affiche notamment « fish and chips de merlan sauce tartare et pot de crème et tuile aux amandes ».

Ces mets sont concoctés et apportés en salle par les élèves de seconde bac pro cuisine et bac pro commercialisation et services en restauration.

« La clientèle est indispensable pour coller à la réalité du métier. Sans cela, certains seraient perdus en stage », indique Pascal Duguet, chef de travaux.

