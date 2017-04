Le Mans Attaque des Champs-Elysées : les réactions des syndicats policiers

0

Les forces de l'ordre ont été une nouvelle fois la cible d'un attentat terroriste jeudi soir, sur les Champs-Elysées, à Paris. Bilan : un mort et deux blessés parmi les policiers.

Ce vendredi, au commissariat du Mans, les sentiments dominants étaient « la tristesse et la compassion », confie Ana Berthe, secrétaire départemental du syndicat Alliance. « Nous sommes tous touchés dans notre chair, ajoute Jean-François Duchesne, secrétaire départemental de l'organisation majoritaire au Mans, la FPIP (Fédération professionnelle indépendante de police). Et il y a aussi un peu de colère de voir à nouveau un collègue tué par un individu qui n'aurait pas dû être dehors. Nous regrettons qu'il n'ait pris qu'une peine allégée et qu'il ait pu bénéficier d'une remise de peine avoir déjà tenté de tirer sur des policiers. »

De son côté, Ana Berthe, d'Alliance, préconise également une « réponse judiciaire plus adaptée ». Mais « nous ne voulons pas alimenter les polémiques en cette période de préélection, ajoute-t-elle. Nous sommes plutôt dans le recueillement et l'apaisement. Nous pensons aux anciens collègues du Mans qui font aujourd'hui partie de la brigade d'intervention touchée. On se serre les coudes et on se dit qu'il faudra être encore plus vigilant pour ses collègues, pour soi-même, pour sa famille. »