Le Mans Ateliers et conférence sur le sommeil

0

L'association Prévention fragilité bien vieillir organise le 20 mai un après-midi d'information santé ouverte à tout public portant sur le thème : « Sommeil et bien vieillir ». Ce rendez-vous aura lieu salle de l'Oiselière au Mans, 144 rue d'Isaac de 14 heures à 18 heures. Un après-midi ouvert à tous, seniors et plus jeunes touchés par les troubles du sommeil.

Le programme

14 heures - 15 heures : conférence sur « le sommeil et la santé » par le Dr Bidault, gériatre.

15 heures à 18 heures : ateliers initiation à la sophrologie (durée : 45 minutes sur inscription).

15 heures à 18 heures : ateliers « activité physique adaptée » (durée : 30 minutes sur inscription)

15 heures à 18 heures : en libre accès des stands consacrés à plusieurs thématiques (méthodes naturelles, conseils pour bien dormir, aménagement du domicile, nouvelles technologies…).

Rencontre avec des professionnels de santé.

Entrée libre pour la conférence. Inscriptions aux ateliers sur http://www.bien-vieillir-en-sarthe.org/