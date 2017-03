Le Mans Arrêté au volant d'une voiture volée et accidentée

0

Vers 5 h 20 lundi, une patrouille de police aperçoit une voiture de marque Mercedes accidentée sur l'avenue Henri-Pierre-Klotz, dans le secteur de l'université du Mans.

A l'approche des policiers, trois hommes quittent le véhicule et prennent la fuite. L'homme qui se trouve au volant tente d'en faire autant mais est arrêté par la patrouille, qui découvre dans la foulée que la voiture accidentée a été volée quelques heures plus tôt.

En pleine nuit, une ou plusieurs personnes se sont introduites dans un pavillon du secteur de la Gauterie, à Arnage, dont la porte était restée ouverte, ont dérobé les clés puis sont parties avec la voiture.

En garde-à-vue, l'homme, originaire de région parisienne et bien connu des services de police, nie les faits et livre une version inattendue. Il serait tombé nez-à-nez avec cette voiture alors qu'il se promenait. Et aurait voulu la déplacer pour éviter un suraccident.

Il a été laissé libre dans l'après-midi. L'enquête se poursuit pour faire parler les empreintes et identifier les trois autres personnes.