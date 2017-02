Le Mans Après l’incendie volontaire dans le parking, la galère d’un locataire

0

Depuis trois semaines, Toumani, étudiant, a dormi dans un centre communal d’hébergement, à l’hôtel, chez des amis.

Son appartement n’est pas encore habitable. Alors il en a trouvé un autre à l’université.

Quatre voitures ont brûlé dans la soirée du 19 janvier, dans un parking ouvert, au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitations, rue Colin-Thomas au Mans.

Depuis, Toumani, qui étudie à l’université, n’a toujours pas pu se réinstaller dans l’appartement qu’il louait au premier étage.

« J’y ai passé un week-end, quand on m’a dit que je pouvais y retourner, mais il y avait un problème d’évacuation des eaux, à cause d’une fuite dans la cuisine et la douche. Alors je n’ai pas pu rester. »

Son témoignage est à lire dans « Le Maine Libre » ce vendredi 10 février.

