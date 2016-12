Le Mans Annie Le Prèv : « Aider les autres, un acte citoyen »

0

La musicienne Annie Le Prèv, nouvelle présidente de Partage, souhaite redonner du souffle à l’association permettant aux personnes en situation de précarité de retrouver le chemin de l’emploi.

« Pour moi, aider les autres c’est un acte citoyen. Les personnes qui viennent nous voir sont souvent très éloignées du monde du travail mais ici on ne substitue pas au rôle de Pôle emploi. L’association suit chaque année 260 personnes. Elle les met en relation avec des entreprises ou des particuliers qui ont du travail à leur donner. Et notre rôle ne s’arrête pas là, nous devons les accompagner sur plusieurs aspects comme la santé, le logement, le budget, etc. »

