Le Mans André Rieu : « Je sais ce que le public attend »

André Rieu sera à Antarès le jeudi 30 mars prochain, première étape d'une tournée de sept concerts en France. Rencontre avec un artiste qui compte des millions de fans à travers le monde.

Vous entamez au Mans une tournée de sept concerts en France en l'espace de neuf jours : comment faites-vous pour tenir un tel rythme ?

Je fais beaucoup de sport et je respecte une bonne hygiène de vie. Mais c'est quand je suis à la maison, à Maastricht, que je travaille le plus. Avec une entreprise de plus de cent personnes à gérer pour préparer les concerts et les tournées des années à venir. Quand je monte dans le bus pour partir en tournée, pour aller au Mans, cela signifie que tout est calé, qu'il n'y aura plus qu'à se laisser porter vers les concerts. Je pars en vacances !

Antarès, jeudi 30 mars à 20 heures.

Prix des places : de 49 à 85 €.

