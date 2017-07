Le Mans Agression d’un homme au couteau : 40 mois de prison

0

Deux hommes étaient jugés ce mardi en comparution immédiate après l’agression au couteau, place des Comtes-du-Maine au Mans dans la nuit de jeudi à vendredi, d’un SDF de 36 ans.

La victime a reçu plusieurs coups de couteau, provoquant notamment deux plaies de 10 et 12 cm au niveau des joues, et une plaie de 25 cm dans le dos. Elle a été hospitalisée et s’est vue délivrer une ITT de 15 jours.

L’auteur des coups de couteau, un homme de 27 ans, a été condamné à quatre ans de prison dont huit mois avec sursis. Son complice a été condamné à 30 mois de prison dont dix mois assortis du sursis.

Tous deux sont maintenus en détention et ont interdiction de séjourner au Mans pendant trois ans.

