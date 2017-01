Le Mans Agressés pour une cigarette : prison ferme pour les auteurs

0

Des peines allant jusqu'à neuf mois de prison, avec maintien en détention, ont été prononcées ce mercredi à l'encontre des trois agresseurs à la cigarette.

Dimanche 8 janvier, 6 heures du matin au Mans. Trois copains sortent de boîte de nuit.

Rue du Port, ils croisent deux autres jeunes. L'un des copains demande une cigarette. Sans raison, une bagarre éclate. Balayette. Coups de poing, coups de pied...

Agées de 23 et 27 ans, les deux victimes sont lourdement tabassées. Tombée au sol, l'une d'elles va recevoir des coups sur tout le corps.

« Un jet de sang giclait de son front », dira un automobiliste qui passait par là.

« Il s'agit de violences gratuites commises par des personnes déjà connues de la justice. Ce déchaînement de violences n'avait aucun but, sauf l'envie de frapper », tranche la procureure Valérie Bernard.

Dans le box des prévenus, les trois copains, âgés de 19 à 21 ans, reconnaissent à minima. L'alcool aurait eu raison de leur bienséance.

Après délibéré, le tribunal a condamné le premier à douze mois de prison dont six mois avec sursis et la révocation d'un sursis à hauteur de trois mois (soit neuf mois ferme) ; le second à douze mois de prison dont six mois avec sursis et la révocation d'un sursis à hauteur de deux mois (soit huit mois ferme) ; le troisième à neuf mois de prison dont six mois avec sursis. Les deux premiers sont maintenus en détention.

