Le Mans Affaire Théo : deux regroupements dénonçant les violences policières

A l'initiative des organisations militantes et syndicales : SOS Racisme, Cran, Ligue des droits de l'Homme, CGT, FSU, un rassemblement s'est tenu ce samedi après-midi au Mans, devant la préfecture, pour protester contre les violences policières, suite à l'affaire Théo survenue à Aulnay-sous-Bois le 2 février dernier.

Quelque 250 personnes se sont jointes à la manifestation et sont venues écouter les interventions de représentants d'associations et de syndicats locaux dénonçant les propos racistes, homophobes, mais aussi le viol et les violences physiques infligées au jeune homme de 22 ans.

Un autre attroupement plus restreint et tout aussi pacifiste s'est organisé place Washington, sous l'impulsion d'une cinquantaine de citoyens engagés, réunis à

quelques mètres du commissariat. Par mesure de sécurité, les policiers avaient barré la rue coëffort et surveillaient de près le petit groupe de manifestants.

