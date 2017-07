Le Mans Pas que du football dans l'agenda du MMArena

keithmars

tiens ! le festival électro Hast (découvert le jour de la disparition de Pierre Henry), avec les festivals Bebop, Teriaki, Electrik Campus (organisé par des étudiants de l'université) et Le Mans Pop festival (émanation de le Mans Cité Chanson) , c'est le 5ème festival de musiques dites actuelles au Mans, et certains prétendent encore qu'il ne se passe rien ici .., (et je ne parle pas des autres festivals jazz et classique).