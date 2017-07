Le Mans Pas que du football dans l'agenda du MMArena

0

En plus de cinq matchs de Ligue 2 (Quevilly Rouen Métropole) et quinze rencontres de National 2 (Le Mans FC), le MMArena va accueillir plusieurs événements culturels et associatifs.

Les férus de football ont déjà coché les cinq vendredis soirs où le club pro de Quevilly Rouen recevra ses adversaires au MMArena (tickets en vente prochainement).

Ceux de musique électronique privilégieront les 27 et 28 octobre, date du festival Hast. Environ 1 000 personnes par soir sont attendues dans les coursives du MMArena pour applaudir « des artistes internationaux », annonce Le Mans stadium.

Autre date à retenir, vendredi 17 novembre, jour des 24 heures du don du sang avec Cénomane et l’Établissement français du sang.

Samedi 25 novembre, l’enceinte mancelle accueillera la soirée de remise de diplômes de l’Ismans (Institut supérieur des matériaux du Mans).

En mars, ce sont les récompenses du concours Sarthoise de talent (pour les cheffes d’entreprises locales) qui seront remises au MMArena.

En juillet et en septembre, 300 enfants visiteront le stade du Mans FC avec l’association Sport action jeunesse.

Enfin, à la fin de l’année, le Winamax Poker tour réunira 240 joueurs de la région dans les salons du MMArena.