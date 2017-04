Le Mans A l'hippodrome, Alan entraîne un sportif de haut niveau

0

Le harnais, la bride, les protections sur les genoux, les tendons, les membres postérieurs… Ce mardi matin, l’hippodrome des Hunaudières est ouvert aux entraîneurs et Alan Le Gardien prépare soigneusement Bibi Draipet, un cheval de six ans. Un travail habituellement dévolu au lad. « On est obligés de tout faire, les petits entraîneurs », sourit le jeune homme de 32 ans sur le pont depuis 7 heures du matin.

À Étival-lès-le-Mans, il entraîne une vingtaine de chevaux, parmi lesquels ceux de Jacques Ménard, connu dans le milieu des courses hippiques.

Ce jeudi à partir de 11 h 55, la saison débute à l’hippodrome des Hunaudières. Neuf courses PMU au programme : sept de trot attelé et deux de trot monté.

Notre reportage à lire dans les éditions du Maine Libre ce jeudi 13 avril, ainsi que les pronostics pour la première course de la saison aux Hunaudières.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone