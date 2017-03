Le Mans À la cité judiciaire, elle reçoit les victimes de violences conjugales

0

Elle accompagne les victimes de violences conjugales à la cité judiciaire. Depuis le 21 février, Pauline Georges, de SOS Femmes Accueil 72, tient une permanence, le deuxième et le quatrième mardi après-midi du mois.

Selon Nolwenn Jan Prado, coordinatrice de l’association, « on propose une écoute et une prise en charge. Le but est de permettre à la victime de prendre conscience qu’elle est bien victime et que le cycle de la violence risque de se poursuivre si on ne change rien. »

« En fonction des besoins, on peut les orienter vers le bon interlocuteur, par exemple une assistante sociale pour demander le RSA, les bailleurs sociaux pour une demande de logement. »

La permanence se tient dans le bureau d’aide aux victimes d’infractions (Bavi). « L’avantage est que le Bavi peut aussi expliquer comment saisir un avocat, comment monter un dossier d’aide juridictionnelle, comment se déroulent les audiences », estime Nolwenn Jan Prado.

Le Bavi est situé au premier étage de la cité judiciaire, 1 avenue Pierre Mendès France. Prochain rendez-vous le mardi 28 mars, de 13 h 30 à 17 heures. C'est gratuit. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au Bavi, au 02 43 83 78 22.

SOS Femmes accueil 72, 30 avenue Gisèle Halimi, au Mans. Tél. 02 43 78 12 75.

