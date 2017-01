Le Mans A l’hôpital on tente de mobiliser pour le 7 mars

0

Le mal être du personnel soignant n’est pas nouveau mais le point de rupture semble proche. Au centre hospitalier du Mans, la CGT essaye de mobiliser en vue de l’action nationale du 7 mars.



« Vous le savez aussi bien que moi. Tous les jours, des gens pleurent parmi nous », lâche Philippe Keravec, secrétaire du syndicat CGT à l’Hôpital du Mans.

Le ton est grave et les mots tranchants : « bourbier », « bricolage », « suppression de postes », « réorganisation continuelle », et derrière eux une question. Que faire, ou plutôt, comment faire pour que ces paroles soient entendues au plus haut niveau de l’État ?

