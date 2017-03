Le Mans 8 mars : « tout est possible au féminin »

0

Le « collectif du 8 mars » organise la journée internationale des droits des femmes au Mans. Au programme: projection de film, débats et animations avec des associations.

Les Manceaux et les Mancelles sont invités à 14 heures et à 18 h 30 mercredi aux Cinéastes pour la projection de « Louise Wimmer », suivie par une rencontre avec des associations organisées en quatre grands pôles: citoyen, sportif, culturel et professionnel.

La police interviendra aussi pour donner des cours de self-defense et apprendre aux femmes à éviter les agressions dans l'espace public. En fin de journée, un débat est organisé avec Leïla Louhibi, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité dans la Sarthe.

