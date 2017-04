Le Mans 4 200 contrôles routiers pendant les 24 Heures motos

0

Lors de cette 40e édition des 24 Heures motos qui vient de s'achever, « les comportements prohibés (feux de motos et autres matériels) sont en diminution et aucun incident majeur n'est survenu », indique la Préfecture.

Les secours ont procédé à 722 interventions, dont 21 ont nécessité une évacuation.

Les services de police, CRS et gendarmerie ont réalisé plus de 4 200 contrôles routiers au cours du week-end. Ils ont relevé 684 excès de vitesse, 42 conduites sous l'emprise d'alcool (dont 15 à un taux délictuel) et 17 dépistages positifs aux stupéfiants.

28 permis de conduire ont été retirés et douze véhicules immobilisés.

L'opération « Soufflez, vous saurez » proposée par la Sécurité routière a donné suite à 1 540 tests gratuits d'alcoolémie. 127 étaient positifs.