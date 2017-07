Le Mans 24H rollers : la stratégie de Top Skates/MRS a payé

0

L'équipe vendéenne Top Skates/MRS vainqueur en 2016 confirme cette année et s'impose devant la formation Longchamp Roller team.

En bouclant le premier tour en 6'37, soit près de 40 secondes sur les premiers poursuivants, Thibaut Fauconnet, champion d'Europe de Short-Track et membre de l'équipe Longchamp Roller team jetait le trouble, mais les 24 heures rollers sont une course d'attente, la formation vendéenne Top-Skates/MRS le sait bien.

Compétiteurs dans l'âme et auteurs du meilleur chrono du tour avec 5' 57"79, les patineurs franciliens ne lâchaient rien.

Mais la formation Top Skates/MRS composée de dix patineurs guettait et après plusieurs attaques payantes, les Vendéens ont pu monter sur la plus haute marche du podium.

Autre satisfaction : la bande de copains battait son record de 815 km de l'année passée et passait le cap des 200 tours parcourus.

Le podium

1. Top-Skates/MRS, 201 tours, 841,185 km ; 2. Longchamp Roller Team, 200 tours, 837.000 km ; 3. Mein-Smile/vero, 188 tours, 786,780 km.

