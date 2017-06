24 Heures du Mans Sécurité maximum

0

État d'urgence et menace terroriste élevée obligent, la sécurité autour des 24 Heures du Mans atteint un niveau jamais vu cette année.

Le dispositif, pour les essais et la course sur le circuit ainsi que la parade vendredi en centre-ville, mobilise notamment jusqu'à 670 policiers et 210 gendarmes.

« Cela représente un effort considérable pour les services publics », souligne le préfet de la Sarthe, Nicolas Quillet.

Un effort à la hauteur de l'événement, qui attire plusieurs centaines de milliers de spectateurs.

