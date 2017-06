Le Mans 24 Heures et parade : de plus en plus de caméras

0

Le dispositif global de vidéosurveillance s'étoffe considérablement cette année aux 24 Heures du Mans. Pour les essais et la course, comme pour la parade.

Outre les caméras de la ville et de la Setram (tram et bus) en centre-ville et celles de l'ACO dans l'enceinte du circuit, trois nouveaux dispositifs sont mis en œuvre cette année.

Les deux premiers par les CRS : six caméras en centre-ville le long du parcours de la parade et huit autres aux abords du circuit. Le troisième par la gendarmerie : « l'oeil », un dispositif mobile qui empêchera toute intrusion sur la piste.