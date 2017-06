Le Mans 20 000 canards en plastique lâchés sur la Sarthe ce dimanche

0

Le Lions Club Le Mans Horizon et « Le Maine Libre » organisent ce dimanche la course des "Canards de la Sarthe". Entretien avec Jean-Louis Clouard, co-organisateur de cet événement atypique et convivial.

« Le Maine Libre » : Qui sont les parrains de cette deuxième édition ?

Jean-Louis Clouard : Notre parrain officiel est Frédéric Sausset. Il donnera le départ de la course. Il est amputé des quatre membres et a notamment été pilote aux 24 Heures l’année dernière. Steevy Boulay, qui était présent pour la première édition, revient comme parrain d’honneur.

Quels sont les lots en jeu ?

Il y aura 500 lots cette année. Le premier est une Fiat 500, le second un scooter et le troisième un voyage quatre étoiles en Crète pour deux personnes. Il y a aussi des places VIP pour les 24 Heures d’une valeur de 600 € et plein d’autres cadeaux. C’est vraiment très complet.

