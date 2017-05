Le Mans 120 participants au 3e Grand Prix fauteuil

0

Pour la troisième année consécutive, le circuit Alain Prost a accueilli mardi le Grand Prix fauteuil.

Au total, vingt équipes mêlant chacune trois personnes handicapées et trois valides devaient parcourir un maximum de distance lors d'une épreuve qui a duré trois heures.

En fauteuil le plus souvent électrique pour les premiers, et manuel pour les seconds, les uns et les autres ont fait en sorte de se surpasser pour permettre à leur équipe de se positionner le plus haut possible au classement final.

