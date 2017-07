Le Mans « 1 200 enfants par jour dans les dix centres de loisirs »

0

Centres de loisirs

Selon Rémy Sellès, qui coordonne les actions enfance et sport à la Ville, les centres de loisirs devraient accueillir plus d'enfants cet été que l'an dernier et 892 enfants partiront en colonie de vacances.

Les inscriptions peuvent s'effectuer par internet si vous disposez d'un compte famille.

Vous pouvez également vous rendre au pôle inscriptions, 9, rue de la Juiverie (tél. 02 43 47 49 99), du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 15 à 17 heures, ou à la mairie annexe de Pontlieue (tél. 02 43 47 38 84), de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 17 heures. Se munir des différents documents requis (informations au 02 43 85 64 32).

Les tarifs sont en fonction du quotient familial.

Île aux sports

« Pour les enfants qui ne vont pas dans les centres de loisirs ou restent au Mans, on a des activités disponibles du 10 juillet au 1er septembre en accès libre et gratuit à la base de loisirs de l'Île aux Sports, ouverte de 10 heures à 19 heures », détaille Rémy Sellès. « Cela permet de partager des activités en famille. Le temps de la séance, les parents peuvent laisser leur enfant aux éducateurs sportifs et faire une autre activité pendant ce temps-là. » Seules deux activités nécessitent une inscription : le VTT et le canoë.

Des stages sportifs sont également proposés là-bas pour les enfants de 7 à 13 ans, du lundi au jeudi, de 10 heures à 17 heures (il faut amener son pique-nique). Cela coûte 32,80 € pour quatre jours de stage.



Le programme est disponible dans les gymnases, au service Enfance jeunesse et à la mairie. Plus d'informations au 02 43 47 39 78.

Dans les gymnases

Enfin, des activités sportives ont lieu tout l'été au gymnase des Glonnières et en juillet au gymnase du Villaret, dès 10 ans. Ça se passe de 14 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi, c'est libre et gratuit.



Plus d'informations dans "Le Maine Libre" de ce lundi 3 juillet.

A lire également en version numérique