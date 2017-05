Le Lude Le château sublimé dans un livre

0

Ecrit par la châtelaine, Barbara de Nicolaÿ, « L’Esprit de château » présente de magnifiques photos du château du Lude.

Le jour qui se lève sur la vallée du Loir, une porte cachée, les détails délicats d’une peinture, la magnificence du grand salon, mais aussi des photos d’archives, des portraits des occupants, des citations de Proust ou du duc de Trévise… « L’Esprit de château, Le Lude » présente de superbes photos d’Eric Sander et des textes de Barbara de Nicolaÿ, qui raconte cinq siècles d’histoire. Elle présente notamment des personnages et événements qui ont marqué ce château, où Henri IV et Louis XIII ont séjourné.

« L’Esprit de château, Le Lude », de Barbara de Nicolaÿ et Eric Sander, Flammarion, 65 €.

