Le Mans Le handisport sarthois à l'honneur sur le Tour de France jeudi

Trois élèves de l’École handisport de la Sarthe parcourront jeudi le dernier kilomètre de l’étape Vesoul - Troyes.

À bord d’un tricycle et d’un vélo tracté, Maya et Nathan, 10 ans, et Paul, 12 ans, franchiront la ligne d’arrivée avant les coureurs professionnels. Ils seront accompagnés par leurs frères et sœurs.

Les jeunes Manceaux s’apprêtent à vivre un moment inoubliable, qui permettra aussi à l’association de profiter de l’exposition du Tour de France.

"On va prouver aux enfants et surtout à leur famille qu’il faut oser et ne pas s’interdire la pratique sportive", explique Nicolas Deschenet, vice-président de l’école handisport départementale.

