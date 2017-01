Le Grand-Lucé Un gagnant de 10 000 € au bar des sports

0

La chance a souri à un client du bar des sports tenu par Lydie et Bernard Gendron le jeudi 19 janvier 17 heures.

Après l ’achat d’un jeu au grattage Maxi Mots Croisés, l ’heureux gagnant voit apparaître la somme de 10 000 €.

Cet heureux gagnant qui désire conserver l ’anonymat s’est rendu au centre sarthois de la Française des jeux pour encaisser son gain.

Début janvier, 500 € ont été gagnés au Cash et mercredi 25 janvier, un tiercé a été validé dans l ’ordre.

Lydie Gendron indique, « cela fait plaisir car après avoir été cambriolé et incendié en mars 2016, et contraint à la fermeture plusieurs mois, un rayon de soleil est rentré dans l ’établissement et je suis contente pour mon client »