Le Grand-Lucé Le château sera-t-il bientôt un hôtel de luxe ?

godillot

En réponse à gugus.gus10 - @godillot

ca pese sur l'impot et le developpement local ,ils ne vont pas encore recommencer .;la proprietaire nous fait tout un cinema à l'americaine,elle est "eblouie" ,meme la foret de Bercé...Si elle veut des adresses ,meme en californie ,je peux fournir ,les ours avec...

En tout cas ,c'est pas ça qui va creer des emplois ....

le grand lucé fait partie de la communauté loir lucé bercé ,c'est là bas que ça se passe. a moins qu'on y deplace l'assemblee nationale et qu'un transporteur de la metropole y organise des visites...