Le Grand-Lucé La piscine attend un maître-nageur pour rouvrir

0

Depuis ce vendredi soir, la piscine du Grand-Lucé est fermée.

La raison : « notre maître-nageur est en vacances et nous ne sommes pas parvenus à lui trouver un remplaçant », explique Pascal Dupuis, le maire de la commune.

« Je ne désespère pas pour autant, et si une personne se présente et correspond aux critères de notre recherche, nous rouvrirons. S’il n’est pas possible d’avoir quelqu’un qui puisse assurer des cours, nous serions déjà ravis de trouver un surveillant de bassin. »

Pour présenter sa candidature, contacter la mairie au 02 43 40 90 34.