Le Grand-Lucé Julie et Jonathan sont de retour de leur voyage au bout du monde

Partis à la découverte du monde en septembre 2016, ils sont de retour.

Il faut peu de chose dans la vie pour changer le cours de celle-ci. C'est le cas de Julie et Jonathan qui, après un accident de ski de Julie, ont décidé de parcourir le monde.

Julie révèle : « Lors de mon accident, je me suis dit que la vie pouvait s'arrêter à tout moment, alors autant profiter et faire ce que l'on a envie ». Leur passion était de partir à la découverte du monde, ils ont monté un projet en neuf mois, et en septembre 2016 c'était le grand départ.

