« Le garçon au visage disparu » de Benoît Vermeulen

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Théâtre.

Théâtre Le Clou. Jérémy, 15 ans, est fasciné par les bandes-dessinées de zombies. Adèle, sa mère, est continuellement inquiète. Un matin, son fils se réveille sans visage. Perte d’identité, perte de repère, perte de sens, troublante histoire oscille entre réalité et surréalisme.

Mercredi 18 janvier, 19h, vendredi 20 janvier, 20h, L’Espal, 60-62, rue de l’Estérel, Le Mans. Tarif 23€, réduit 8€, autre : 14 € pour les parents accompagnateurs. Contact et réservation : 02 43 50 21 50, billetterie@quinconces-espal.com, http://quinconces-espal.com/