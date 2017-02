« Le Bizarre incident du chien pendant la nuit », par la Cie ARRT

0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Théâtre.

Christopher, a une intelligence atypique. Il résout des équations mathématiques complexes, mais se sent étranger aux autres êtres humains. Adapté du best-seller de Mark Haddon, ce chef-d’œuvre d’imagination et de suspense interroge, avec humour et ingéniosité, une conception normée du monde.

Mercredi 8 février, 19h, jeudi 9 février, 20h, L’espal, 60-62, rue de l’Estérel, Le Mans. Tarif 23€, réduit 8€, autre : 11 €. Contact et réservation : 02 43 50 21 50, billetterie@quinconces-espal.com, http://quinconces-espal.com/