Lavaré Retour de l'Aziraid : un samedi soir dans les bois, ça vous dit ?

Ce sera la 7e édition sous la coupe d’Azimut 72, association de courses d’orientation et de raids basée à Cherré. Comme tous les ans, direction la base nautique de Lavaré, le 10 juin prochain. L’Aziraid 72 Apurna revient donc d’ici dix jours dans le Nord-Est du département.



"Après un format allongé et différent l’an passé, nous avons décidé de renouveler l’expérience nocturne. Les équipes partiront de jour en fin de journée, et l’arrivée se fera de nuit. Le départ se situera à la base de loisirs de Lavaré pour le raid Aventure (60 km), et dans un lieu encore tenu secret pour le raid Découverte (35 km)", expliquent les organisateurs.



Enchaînement de VTT, run & bike, trail, course d’orientation et canoë. Supports variés : IGN, IOF, Photo, Road Book, etc. Il est encore temps de réserver. Pour le Découverte, un transport en bus est prévu. Pour des raisons d’organisation, les équipes inscrites après le 3 juin pourront se voir refuser l’inscription en fonction des places disponibles dans le car. A noter, le camping de Lavaré sera gratuit pour les concurrents, sur réservation obligatoire.



Inscriptions en ligne sur www.azimut72.fr