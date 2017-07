Lavaré Rallycross ce week-end : on vous explique tout

0

Ce week-end, le circuit de Lavaré accueille la 4e manche du championnat de France de rallycross.

Vous ne connaissez pas cette épreuve spectaculaire ? On vous explique tout.

- Cinq catégories : les plus de cent voitures engagées au rallycross sont réparties en cinq catégories, de la Twingo cup (133 chevaux) aux supercar (600 chevaux). Il y a donc de 20 à 25 voitures par catégorie.

- Adhérence : l’une des spécificités du rallycross est le circuit, composé de bitume et de terre. Des changements d’adhérence qui assurent le spectacle.

- Manches qualificatives : chaque participant dispute quatre manches qualificatives. Les voitures disputent ces manches cinq par cinq, avec départ en ligne, à raison de quatre tours par manche. Les courses sont donc très rapides et s’enchaînent à un rythme infernal. C’est l’addition des quatre chronos de chaque concurrent au terme des quatre manches qui compte pour la suite.

- Demi-finales : pour les demi-finales, les pilotes qualifiés s’affrontent en six tours. Huit voitures sont sur la piste. Là, c’est la place à l’arrivée qui compte.

- Finale : pour la finale de chaque catégorie, les huit meilleurs pilotes ont sept tours pour se départager.

- Tour joker : à chaque course, chaque pilote doit passer un fois par une portion alternative du circuit, dite « joker », légèrement plus longue. A lui de choisir le moment le plus opportun.

- Neuf circuits : le championnat de France rallycross compte neuf épreuves, une seule en Sarthe, à Lavaré.

Les horaires

Samedi : essais de 9h45 à 12h15 ; 1re et 2e manches qualificatives de 13h30 à 18h30.

Dimanche : warm-up 8 heures ; 3e et 4e manches qualificatives de 9 à 12 heures ; demi-finales et finales à partir de 13h45.

Tarifs : 25 €, gratuit pour les moins de 14 ans.

+ Le nouveau tracé du rallycross