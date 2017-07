Lavaré Le rallycross inaugure son nouveau tracé ce week-end [Vidéo]

0

Samedi et dimanche, une centaine de voitures, réparties en cinq catégories, vont s’affronter sur le circuit de Lavaré qui accueille la 4e manche du championnat de France de rallycross.

Les pilotes et le public découvriront le nouveau tracé.

En résumé, pour les connaisseurs, la ligne droite a été raccourcie avec un gauche-droite qui précède l’épingle, et dans la montée, le virage à droite est plus serré (modifications en rouge sur la carte).

« Il s’agit de casser la vitesse », explique Franck Hardonnière, vice-président de l’écurie organisatrice MAMS. « Les voitures sont de plus en plus performantes, ça allait trop vite. On ne perd pas en spectacle puisque ça va se jouer plus sur les trajectoires, les tactiques. Ça sera musclé ».

Le nouveau circuit, long de 1 110 m (100 mètres de plus que l’ancien tracé), compte 315 m de bitume et 795 m de terre. Il a été homologué par la FFSA et la préfecture.

Samedi : essais de 9h45 à 12h15 ; 1re et 2e manches qualificatives de 13h30 à 18h30.

Dimanche : warm-up 8 heures ; 3e et 4e manches qualificatives de 9 à 12 heures ; demi-finales et finales à partir de 13h45.

Tarifs : 25 €, gratuit pour les moins de 14 ans. Restauration sur place.