La Suze-sur-Sarthe Rosy et Francis passent de l’anonymat à la célébrité

Cette semaine, jusqu’au 15 avril, Rosy et Francis, de l’Air du Temps à La Suze, passent dans l’émission « Bienvenue chez nous », sur TF1.

Depuis ce lundi, tous ceux qui regardent TF1 de 18 heures à 19 heures, peuvent les voir dans « Bienvenue chez nous », une émission dans laquelle quatre gérants de chambres d’hôtes se reçoivent et s’évaluent à tour de rôle.

« Il y a deux ans, la production Coyote qui produit « Bienvenue chez nous » pour TF1 nous a contactés. On connaissait cette émission que nous avions vue de temps à autre. Nous avons refusé d’y participer à deux reprises. Ils nous ont relancés. Ils ont trouvé les bons arguments. On s’est laissé tenter. Et on ne le regrette pas, bien au contraire », témoigne le couple suzerain.

« Coyote nous a dit que ce serait une mise en valeur de nos activités. Nous, on s’est dit que c’était un challenge. Une occasion unique de connaître un tournage de l’intérieur, d’en faire partie. On allait vivre autre chose. Alors on s’est dit on y va… »