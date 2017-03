0

T2r compétition

Le concept de prototype NitroCar Cup conçu et développé par le Team Sarthois T2r Compétition sera commercialisé dans quelques mois. 3 versions seront proposées : la NitroCar Cup Sport (version uniquement loisir à 800kg) ; la NitroCar Cup Excell (version loisir évolutive en version compétition) ; la NitroCar Cup Racing (version homologuée pour la compétition circuit en course de vitesse et d'endurance).