La mémoire de la déportation : deux visites commentées

Exposition.

Découverte à travers de nombreuses photographies, objets et documents originaux, de l’exposition gratuite proposant un regard sur le statut du déporté : comment vivre et rester humain dans les camps ? En savoir plus : www.archives.sarthe.fr. Accueil de groupes possible.

Vendredi 17 février, 14h, samedi 4 mars, 10h30, Archives départementales de la Sarthe, 9, rue Christian Pineau, Le Mans. Gratuit. Contact et réservation : 02 43 54 74 74, archives@sarthe.com