La Guierche Une journée citoyenne pour embellir le village

A La Guierche, le maire Eric Bourge organise depuis deux ans une journée citoyenne.

"L'objectif est de donner une réponse à l’individualisme de la société", explique l'édile qui ne veut pas être "celui qui décide tout. Je préfère co-construire avec la population et le personnel municipal".

Ce village, c’est le sien, le leur, et « ensemble on participe à ce qu’il vive. Il n’y a plus d’un côté les élus et de l’autre les administrés. Ce temps-là est révolu. »

Cette journée permet de briser tous les tabous et de mettre de côté son statut social. Personnel municipal, élus, associations et administrés se retrouvent pour effectuer de petits travaux afin d'embellir leur village.

