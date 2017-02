La Guierche Le cambriolage les conduit en prison

0

Le vol avec effraction s'est déroulé au Point-Vert de La Guierche dans la nuit de mercredi à jeudi. Les cambrioleurs sont parvenus à embarquer pour 3 000 € de matériel de bricolage avant de s'enfuir à bord d'une voiture volée.

Le tribunal condamne le premier à 18 mois de prison, dont six avec sursis, et 12 mois, dont la moitié avec sursis, à l'encontre du second. Tous deux repartent en prison à l'issue de l'audience.

