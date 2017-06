La Fontaine-Saint-Martin La coupure de téléphone s'éternise

1

Plus de trois semaines sans téléphone sans internet et sans télévision, voici la situation que vit une trentaine d'habitants de la Fontaines-Saint-Martin. La cause : un simple câble coupé.

Voici quelques jours, nous relations l'histoire de plusieurs habitants de la rue de l'Angevinière au Mans qui ont été privés de téléphone et d'internet entre le 19 et le 31 mai suite à la coupure accidentelle d'un câble.

À La Fontaine-Saint-Martin, l'affaire est encore plus sérieuse puisque pareille mésaventure s'est produite le 15 mai… et ce n'est toujours pas réparé.

