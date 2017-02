La Flèche Une saison dans la savane ce jeudi sur France 4

0

La diffusion de la mini-série Une saison dans la savane débute ce jeudi soir à 20 h 55, sur France 4. Les téléspectateurs vont suivre une équipe du zoo de La Flèche dans de nouvelles aventures, en Namibie, au côté de rangers qui luttent contre le braconnage des rhinocéros et des éléphants. Une expérience inédite, et un premier épisode qui s'annonce à la fois « sportif et pédagogique ». Un deuxième épisode sera diffusé dans la foulée.

Jeudi 9 février à 20 h 55, sur France 4.